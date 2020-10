La battuta di Balotelli a Dayane fa infuriare il pubblico del GF, ecco cosa ha detto (Di sabato 24 ottobre 2020) Una battuta di Mario Balotelli verso Dayane ha fatto infuriare il pubblico del Grande Fratello, e ora il web è in fiamme: ecco cosa è successo. Mario Balotelli è stato ospite durante la puntata del Grande Fratello VIP andata in onda ieri sera, venerdì 23 ottobre. Durante il corso della serata Mario ha avuto l’opportunità … Leggi su viagginews (Di sabato 24 ottobre 2020) Unadi Marioversoha fattoildel Grande Fratello, e ora il web è in fiamme:è successo. Marioè stato ospite durante la puntata del Grande Fratello VIP andata in onda ieri sera, venerdì 23 ottobre. Durante il corso della serata Mario ha avuto l’opportunità …

trash_italiano : #GFVIP, Mario Balotelli e la frase a Dayane Mello che fa infuriare tutti: Alfonso Signorini costretto ad intervenire - Gazzetta_it : #Balotelli (ultima partita giocata in marzo) di nuovo sotto i riflettori per una battuta volgare e sessista al #GFV… - ConquerAnger : RT @AliceGiovannel1: Quello che penso su Dayane e sulla sua reazione alla battuta tremenda di Balotelli. Continuo a ripetere che Signorini… - MementoMoro : Io comunque ci credo al fatto che Signorini non aveva sentito la battuta squallida di Balotelli. Ma questo non lo… - alfovsocapo : Ho sentito solo ora lo schifo di Balotelli. Non ho parole. Ancor più disgustoso è Signorini che ha riso alla battut… -