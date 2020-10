La battaglia di Luca: "Non sono più Paola, ma il preside non lo accetta" (Di sabato 24 ottobre 2020) Luca ha 16 anni e quel nome, Paola, scritto sul manifesto che indica i candidati a rappresentanti d’istituto, non gli appartiene più: è soltanto un nome sulla carta d’identità. Per il preside del Tito Livio di Padova fa fede però soltanto l’anagrafe. Il giovane ha così deciso di combattere una battaglia, e farlo in onore di tutti i transgender discriminati. A Repubblica racconta la sua storia e quel rifiuto del dirigente scolastico.“Mi ha detto che non avrebbe certo potuto ristampare tutte le schede elettorali. Siamo a questo: una risma di carta vale più della mia dignità”. Il 16enne spiega quale fosse il suo intento.“Volevo che venisse tolto il nome della mia vita precedente, quello legato a una ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 ottobre 2020)ha 16 anni e quel nome,, scritto sul manifesto che indica i candidati a rappresentanti d’istituto, non gli appartiene;: è soltanto un nome sulla carta d’identità. Per ildel Tito Livio di Padova fa fede però soltanto l’anagrafe. Il giovane ha così deciso di combattere una, e farlo in onore di tutti i transgender discriminati. A Repubblica racconta la sua storia e quel rifiuto del dirigente scolastico.“Mi ha detto che non avrebbe certo potuto ristampare tutte le schede elettorali. Siamo a questo: una risma di carta vale; della mia dignità”. Il 16enne spiega quale fosse il suo intento.“Volevo che venisse tolto il nome della mia vita precedente, quello legato a una ...

Corriere : Battaglia campale contro il governatore: anche fumogeni tra i manifestanti - repubblica : La battaglia di Luca “Non mi sento più Paola ma il preside non ci sta” [di Enrico Ferro] [aggiornamento delle 07:49] - Corriere : Battaglia campale contro il governatore: anche fumogeni tra i manifestanti - pepebigne : @HuffPostItalia Avevo letto 'La battaglia di De Luca' - HuffPostItalia : La battaglia di Luca: 'Non sono più Paola, ma il preside non lo accetta' -

Ultime Notizie dalla rete : battaglia Luca La battaglia di Luca “Non mi sento più Paola ma il preside non ci sta” la Repubblica La battaglia di Luca: "Non sono più Paola, ma il preside non lo accetta"

Un sedicenne del Liceo Tito Livio di Padova racconta a Repubblica la sua delusione: "Il vecchio nome sulle liste per le elezioni scolastiche non si può cambiare. La mia scelta personale vale meno di u ...

Immuni, tutte le magagne attorno all’app di tracciamento

Per settimane, nel pieno della prima ondata, si è dibattuto se fosse legittimo per il governo imporre l’installazione dell’app Immuni a tutti gli italiani, come accaduto in C ...

Un sedicenne del Liceo Tito Livio di Padova racconta a Repubblica la sua delusione: "Il vecchio nome sulle liste per le elezioni scolastiche non si può cambiare. La mia scelta personale vale meno di u ...Per settimane, nel pieno della prima ondata, si è dibattuto se fosse legittimo per il governo imporre l’installazione dell’app Immuni a tutti gli italiani, come accaduto in C ...