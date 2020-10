L’ ambientalista collettivo esiste e ha eletto 270 parlamentari

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 24 ottobre 2020) Strano destino quello dei miei amici ambientalisti . Hanno vinto, ma non se ne accorgono. Come la socialdemocrazia del XX secolo dopo avere realizzato lo welfare in tutta Europa è rimasta a rigirarsi su se stessa quando è andata bene o non si è capacitata di avere sprofondato gli Stati che governava nella stasi economica e nei debiti . Italia e Germania per esempio. Solo che la Germania ha poi avuto la doppia cura Schroeder / Merkel e l’ Italia niente. Infatti non cresciamo e siamo sommersi dai debiti.Cosi non si rendono conto che definirsi ambientalisti quando pressoché tutto il mondo lo è diventato e soprattutto l’ Europa stanzia centinaia di miliardi per affrontare i problemi ambientali è un po’ come definirsi cristiani in Italia. Lo sono un po’ tutti, anche gli atei, alcuni si definiscono atei devoti, ma ciascuno lo ...