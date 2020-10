Juventus-Verona, torna Szczesny: titolare contro il Verona (Di sabato 24 ottobre 2020) La partita di domani sera tra Juventus e Verona si avvicina sempre di più. Alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino andrà in atto il posticipo serale della 5a giornata di Serie A. Pirlo riparte dalle – poche, causa infortuni – certezze difensive. Nonostante l’impiego di Buffon possa considerarsi ben diverso da quello di un semplice secondo portiere, il tecnico tornerà ad affidarsi all’attuale numero uno. Dopo la panchina di Crotone, per Szczesny è arrivato il momento di tornare a giocare in campionato. Oltretutto, bisogna tenere i muscoli ben riscaldati per arrivare in formissima alla sfida con il Barcellona di mercoledì sera. LEGGI ANCHE: Calciomercato: Allegri al PSG, con lui anche un centrocampista della ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 24 ottobre 2020) La partita di domani sera trasi avvicina sempre di più. Alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino andrà in atto il posticipo serale della 5a giornata di Serie A. Pirlo riparte dalle – poche, causa infortuni – certezze difensive. Nonostante l’impiego di Buffon possa considerarsi ben diverso da quello di un semplice secondo portiere, il tecnico tornerà ad affidarsi all’attuale numero uno. Dopo la panchina di Crotone, perè arrivato il momento dire a giocare in campionato. Oltretutto, bisogna tenere i muscoli ben riscaldati per arrivare in formissima alla sfida con il Barcellona di mercoledì sera. LEGGI ANCHE: Calciomercato: Allegri al PSG, con lui anche un centrocampista della ...

