Juventus, è l'ora di Dybala: titolare contro il Verona (Di sabato 24 ottobre 2020) A quasi tre mesi di distanza dall'ultima volta, Paulo Dybala vede una maglia da titolare. Secondo la 'Gazzetta dello Sport', Juventus-Verona può essere la sua partita, può segnare il ritorno dell'argentino nell'undici di partenza, per la prima volta sotto la gestione Andrea Pirlo. Nella trasferta di ... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 24 ottobre 2020) A quasi tre mesi di distanza dall'ultima volta, Paulovede una maglia da. Secondo la 'Gazzetta dello Sport',può essere la sua partita, può segnare il ritorno dell'argentino nell'undici di partenza, per la prima volta sotto la gestione Andrea Pirlo. Nella trasferta di ...

