Juventus | la conferenza stampa di Pirlo | novità su Dybala

Leggi su tuttojuve24

(Di sabato 24 ottobre 2020) Ladomani scenderà in campo contro l’Hellas Verona di Ivan Jurić. La compagine bianconera tenterà di promuovere quanto di buono visto contro la Dinamo Kiev in Champions. Tanti dubbi di formazioni per Andreache intanto ha parlato ai microfoni ed ha presentato la sfida. Ecco le sue parole: “Ci siamo riposati abbastanza dopo il match di Champions League. Fatta eccezione per Chiellini sono tutti a disposizione. Per Ronaldo stiamo aspettando l’esito del tampone, mentre Alex Sandro sta recuperando e credo che lo avremo a disposizione dopo la sosta. Per de Ligt invece dobbiamo solo aspettare che il medico ci dia il via libera. Sta bene sia fisicamente che mentalmente”. LEGGI ANCHE:, buone notizie per McKennie: è guarito dal Covid-19 LEGGI ANCHE: ...