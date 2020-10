Juventus, Isco piace: la trattativa dipende da un solo fattore (Di sabato 24 ottobre 2020) La Juventus monitora sempre con la massima attenzione Isco del Real Madrid. Lo spagnolo, seguito già quando in panchina sedeva Max Allegri, potrebbe lasciare la Spagna. Secondo quanto riportato da Don Balon, il futuro dell’ex Malaga dipende da quello del tecnico Zinedine Zidane. Juventus: il nuovo obiettivo dipende da Zidane Isco potrebbe partire se dovesse arrivare un’offerta di 40 milioni di Euro ma, se il tecnico dei francesi non venisse esonerato, non darebbe l’ok al trasferimento. Leggi anche:Pogba Juventus, ritorno possibile? Problemi con lo United: le ultimissime Il Real Madrid, poche ore fa, ha battuto il Barcellona al Com Nou con un netto 1-3. Un risultato che fa respirare Zidane dopo la brutta partita di Champions League. Leggi su juvedipendenza (Di sabato 24 ottobre 2020) Lamonitora sempre con la massima attenzionedel Real Madrid. Lo spagnolo, seguito già quando in panchina sedeva Max Allegri, potrebbe lasciare la Spagna. Secondo quanto riportato da Don Balon, il futuro dell’ex Malagada quello del tecnico Zinedine Zidane.: il nuovo obiettivoda Zidanepotrebbe partire se dovesse arrivare un’offerta di 40 milioni di Euro ma, se il tecnico dei francesi non venisse esonerato, non darebbe l’ok al trasferimento. Leggi anche:Pogba, ritorno possibile? Problemi con lo United: le ultimissime Il Real Madrid, poche ore fa, ha battuto il Barcellona al Com Nou con un netto 1-3. Un risultato che fa respirare Zidane dopo la brutta partita di Champions League.

