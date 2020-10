Juventus, il calciatore cambia ruolo: la conferma di Pirlo (Di sabato 24 ottobre 2020) La Juventus prova a rigenerare Federico Bernardeschi. L’esterno, in netta difficoltà durante la scorsa stagione con Maurizio Sarri, sta lavorando per ritagliarsi un posto da titolare. Rientrato da un lungo infortunio, l’ex Fiorentina dovrebbe collocarsi, quando sarà pronto, a tutta fascia. Le sue caratteristiche consentono ad Andrea Pirlo di poterlo schierare sia a destra che a sinistra. Juventus: Bernardeschi a tutta fascia Durante la conferenza stampa, il tecnico bianconero ha parlato proprio del lavoro che in allenamento sta svolgendo con il ragazzo. Le parole: Leggi anche:Juventus, l’attaccante ha snobbato l’approdo in bianconero “Rientra anche lui da un infortunio, fisicamente sta meglio. Vogliamo proporlo per tutta la fascia, lo aveva già ricoperto un ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 24 ottobre 2020) Laprova a rigenerare Federico Bernardeschi. L’esterno, in netta difficoltà durante la scorsa stagione con Maurizio Sarri, sta lavorando per ritagliarsi un posto da titolare. Rientrato da un lungo infortunio, l’ex Fiorentina dovrebbe collocarsi, quando sarà pronto, a tutta fascia. Le sue caratteristiche consentono ad Andreadi poterlo schierare sia a destra che a sinistra.: Bernardeschi a tutta fascia Durante la conferenza stampa, il tecnico bianconero ha parlato proprio del lavoro che in allenamento sta svolgendo con il ragazzo. Le parole: Leggi anche:, l’attaccante ha snobbato l’approdo in bianconero “Rientra anche lui da un infortunio, fisicamente sta meglio. Vogliamo proporlo per tutta la fascia, lo aveva già ricoperto un ...

