Juventus ed infortuni, Pirlo: "Tornerà dopo la prossima sosta" (Di sabato 24 ottobre 2020) Quasi tutti i giocatori infortunati nella rosa della Juventus sono stati ritrovati. Una buona notizia per Andrea Pirlo, che ora può iniziare i suoi esperimenti avendo la rosa al completo. A mancare all'appello del tecnico bianconero ci sono solo De Ligt, Alex Sandro e Ronaldo. Al difensore olandese manca veramente pochissimo per il suo rientro in campo, dopo essersi operato alla spalla. Ronaldo sta solamente aspettando un esito negativo dal tampone al Covid-19, che si spera arrivi il prima possibile, cosi da permettergli di scendere in campo in Champions contro il Barcellona. L'unica assenza che resiste è quella di Alex Sandro. Il terzino brasiliano, come detto poco fa in conferenza stampa proprio da Andrea Pirlo, dovrebbe essere a disposizione dopo la sosta che ...

"Alex Sandro ha avuto un brutto infortunio prima della Samp, sta lavorando per ritrovare la forma. È un po' indietro, credo che rientrerà ...

Chi invece ancora non potrà esserlo è Alex Sandro, alle prese con un infortunio che lo sta tenendo fuori dai giochi ormai da lungo tempo. Alex Sandro è sulla via del recupero, sta lavorando con calma.

