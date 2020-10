Juventus: contro il Verona Dybala dal 1?, capitolo rinnovo sullo sfondo (Di sabato 24 ottobre 2020) Vigilia di Juventus-Hellas Verona per Andrea Pirlo che oggi parlerà in conferenza alle 14 presentando la gara contro la formazione di Ivan Juric. Pirlo dovrà ancora fare a meno di Cristiano Ronaldo, risultato ancora positivo al Covid-19. Spazio dunque al caldissimo Morata, autore di 3 gol nelle ultime due partite, le trasferte di Crotone e Kiev. A far coppia con lui, tutti non vedono l’ora di ammirare Paulo Dybala. La Joya ha effettuato il suo debutto stagionale in Champions, in campionato potrebbe arrivare domani sera. LEGGI ANCHE: Juventus: spavento per Kulusevski, incidente d'auto del padre LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus: ceduto in prestito, adesso può tornare Paulo Dybala, attaccante della ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Vigilia di-Hellasper Andrea Pirlo che oggi parlerà in conferenza alle 14 presentando la garala formazione di Ivan Juric. Pirlo dovrà ancora fare a meno di Cristiano Ronaldo, risultato ancora positivo al Covid-19. Spazio dunque al caldissimo Morata, autore di 3 gol nelle ultime due partite, le trasferte di Crotone e Kiev. A far coppia con lui, tutti non vedono l’ora di ammirare Paulo. La Joya ha effettuato il suo debutto stagionale in Champions, in campionato potrebbe arrivare domani sera. LEGGI ANCHE:: spavento per Kulusevski, incidente d'auto del padre LEGGI ANCHE: Calciomercato: ceduto in prestito, adesso può tornare Paulo, attaccante della ...

JuventusTV : #Under23, le immagini della gara contro la Pro Vercelli ??? La gara integrale ?? - ZZiliani : È confermato: il Napoli non ha voluto giocare contro la Juventus perchè è fuori forma. #NapoliAtalanta - juventusfc : #CrotoneJuve, l'analisi del day after ???? ?? Stats&Facts: - mcrisj01 : RT @n_bianconere: #Juventus finito l'isolamento fiduciario. Intanto Pirlo pensa al match contro il Verona e... #Juve #ForzaJuve #FinoAllaFi… - MaxScherzyIT : @gyn_lemon e comunque purtroppo si è visto dopo la vittoria della coppa Italia contro la Juventus, tutti in piazza… -