Iva Zanicchi racconta il dramma del tumore: “Stiamo lottando” (Di sabato 24 ottobre 2020) Ospite a Verissimo Iva Zanicchi ha raccontato il dramma che ha vissuto durante il lockdown. La donna ha scoperto che il compagno aveva un tumore e stanno ancora lottando. Oggi… Questo articolo Iva Zanicchi racconta il dramma del tumore: “Stiamo lottando” è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 24 ottobre 2020) Ospite a Verissimo Ivahato ilche ha vissuto durante il lockdown. La donna ha scoperto che il compagno aveva une stanno ancora lottando. Oggi… Questo articolo Ivaildel: “Stiamo lottando” è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

chiclei : Chi è Fausto il compagno di Iva Zanicchi malattia tumore e il difficile racconto - - Notiziedi_it : Iva Zanicchi a Verissimo: da Gabriel Garko a Tarallo e l’Ares | Video Mediaset - martibored : RT @di_co_se: Mio parere sull'intervista di Iva Zanicchi a #Verissimo. È inutile dire le cose a metà 'Tarallo non si è comportato bene con… - di_co_se : Mio parere sull'intervista di Iva Zanicchi a #Verissimo. È inutile dire le cose a metà 'Tarallo non si è comportato… - fiorellinas : #Verissimo La signora Iva Zanicchi, invitatela ogni settimana, per favore. Mi fa tanto ridere . Simpaticissima è! -