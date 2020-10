Iva Zanicchi ha tradito il marito ? ‘Quella volta col principe…’

(Di sabato 24 ottobre 2020) Ivaospite da Piero Chiambretti si racconta a “La Repubblica delle Donne”. Ecco tutti dettagli della vicenda che fatto scalpore! Iva: galeotta fu la tournée in Russia Ospite da Piero Chiambretti, lanon si è lasciata sfuggire dettagli interessanti della sua vita amorosa. La puntata, incentrata sul tema del tradimento ha legittimato … L'articolo Ivahail? ‘Quellacol principe…’ proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Iva Zanicchi

Così la bella Iva Zanicchi ha parlato della sua tournée in Unione Sovietica. La cantante si esibì a San Pietroburgo. Ha raccontato che ad assistere alla sua esibizione c’era un bel principe che inziò ...In primis del carcere, dove "a venirmi a trovare sono stati Ornella Muti, Iva Zanicchi, Tessa Gelisio e Sabrina Ferilli". Poi di Fabrizio Corona, suo ex partner professionale: "Ho avuto un grande ...