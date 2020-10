Italia Sì: salta la messa in onda di oggi. Ecco il motivo (Di sabato 24 ottobre 2020) Sospensione repentina per Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Rai1. Marco Liorni lo annuncia via Twitter Marco Liorni stava salutando i telespettatori, gli ospiti avevano già preso posto in studio e gli opinionisti erano giù pronti ad intervenire, quando le telecamere di Italia sì si sono oscurate all’improvviso. I telespettatori, piuttosto spiazzati, si sono ritrovati, dopo la pubblicità, prima davanti ad una replica e poi ad un episodio de L’Allieva 3. Si attende ora una risposta ufficiale dai vertici Rai. Il motivo della sospensione dell’ultimo minuto del talk show Rai non sarebbe, come molti hanno ipotizzato, un caso Covid all’interno del team di lavoro del programma, ma uno sciopero indetto dai tecnici della Rai. Stando alla spiegazione ... Leggi su zon (Di sabato 24 ottobre 2020) Sospensione repentina perSì, il talk show del sabato pomeriggio di Rai1. Marco Liorni lo annuncia via Twitter Marco Liorni stava salutando i telespettatori, gli ospiti avevano già preso posto in studio e gli opinionisti erano giù pronti ad intervenire, quando le telecamere disì si sono oscurate all’improvviso. I telespettatori, piuttosto spiazzati, si sono ritrovati, dopo la pubblicità, prima davanti ad una replica e poi ad un episodio de L’Allieva 3. Si attende ora una risposta ufficiale dai vertici Rai. Ildella sospensione dell’ultimo minuto del talk show Rai non sarebbe, come molti hanno ipotizzato, un caso Covid all’interno del team di lavoro del programma, ma uno sciopero indetto dai tecnici della Rai. Stando alla spiegazione ...

Italia Sì non va in onda, Marco Liorni: "La Rai spiegherà"

Italia sì si era aperta con i saluti e gli ospiti in studio poi il buio. Il conduttore si è scusato sui social chiedendo spiegazioni alla Rai.

