Italia Sì, ospiti puntata 24 ottobre 2020: Dodi Battaglia e Barbara De Rossi (Di sabato 24 ottobre 2020) Torna, alle 16:25, con la terza edizione, Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degli ospiti in studio. Italia Sì, 24 ottobre 2020 Nella settima puntata si parlerà un bimbo appena nato a Roma, si chiama Giulio! Cristina sente le voci, non è paranormale ma una realtà che vive da tempo; podio del cuore a un quartiere di Verona abitato da immigrati, che fanno rete tra loro per salvare un bambino abbandonato, forse da una madre appartenente agli “ultimi”, i più bassi della scala sociale; podio alla canzone ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 24 ottobre 2020) Torna, alle 16:25, con la terza edizione,Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degliin studio.Sì, 24Nella settimasi parlerà un bimbo appena nato a Roma, si chiama Giulio! Cristina sente le voci, non è paranormale ma una realtà che vive da tempo; podio del cuore a un quartiere di Verona abitato da immigrati, che fanno rete tra loro per salvare un bambino abbandonato, forse da una madre appartenente agli “ultimi”, i più bassi della scala sociale; podio alla canzone ...

XFactor_Italia : Giovedì per i giudici sarà tempo di Last Call e ospiti importantissimi ???? Siete pronti a scoprire i 12 concorrenti… - alelocicero : Intelligenza Artificiale, etica, lavoro – sono diversi gli spunti tracciati da ANSA e dai suoi ospiti in occasione… - Pasquino70 : Penso ai fatti di #Napoli ed i pensiero corre a questa estate e a tutte le idiozie dette in TV dai presentatori i l… - Massimi47715989 : FATTO ESSRE ITALAINI IN ITALIA E' COME COMMETTERE UN REATO SIAMO OSPITI IN CASA NSOTR5A !!!!! - Museo_MAXXI : Come sempre, ci vediamo al MAXXI con le mostre del weekend. Ma gli eventi si spostano online. Insieme ai nostri osp… -