Irpinia 1980 | storia del più costoso terremoto d' Italia

(Di sabato 24 ottobre 2020) A quarant'anni dalla scossa che provocò quasi 3 mila vittime e rase al suolo 50 mila palazzi, danneggiandone altri 30 mila, ancora non è chiaro dove si è inabissato il fiume di miliardi che lo Stato ha previsto per la ricostruzione. E che continuiamo ancora ad alimentare tutte le volte che facciamo benzina al distributore.Prima, il fragore della morte ma, subito dopo, il furore della speculazione. Quella dell'può essere considerata la madre delle disgrazie che si sono abbattute sull'e che, insieme al bilancio di un dolore inestimabile, hanno dovuto fare i conti con il saccheggio delle risorse pubbliche messe a disposizione per riparare i danni. Da lì, fino al disastro di Amatrice del 2016 compreso, sembra che il copione si riproduca in fotocopia, con le stesse modalità operative e gli identici ...