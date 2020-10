«Io, cavia per il vaccino, perché sono giovane e mi sento meglio se faccio la mia parte» (Di sabato 24 ottobre 2020) Su Repubblica un’intervista a Chris Holdsworth, ricercatore 25enne dell’Universitò di Edimburgo che si è offerto volontario per testare uno dei vaccini anti Covid allo studio. L’esperienza di Holdsworth e degli altri volontari diventerà un documentario, grazie alla tv americana Hbo. sono 2mila i volontari che si sono presentati nel Regno Unito. Da gennaio si inizierà a testare il vaccino con i primi 100. «Prenderanno prima quelli da 18 a 30 anni e con nessuna patologia, come me, poi il resto». Chris racconta perché ha scelto di offrirsi. «Perché sono giovane, non ho mai avuto problemi di salute e le Human Challenge possono essere decisive nella lotta al Covid, per tornare a un mondo migliore. Mi ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 ottobre 2020) Su Repubblica un’intervista a Chris Holdsworth, ricercatore 25enne dell’Universitò di Edimburgo che si è offerto volontario per testare uno dei vaccini anti Covid allo studio. L’esperienza di Holdsworth e degli altri volontari diventerà un documentario, grazie alla tv americana Hbo.2mila i volontari che sipresentati nel Regno Unito. Da gennaio si inizierà a testare ilcon i primi 100. «Prenderanno prima quelli da 18 a 30 anni e con nessuna patologia, come me, poi il resto». Chris racconta perché ha scelto di offrirsi. «Perché, non ho mai avuto problemi di salute e le Human Challenge posessere decisive nella lotta al Covid, per tornare a un mondo migliore. Mi ...

