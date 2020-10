Inzaghi: “Sappiamo come affrontare il Napoli. Facciamo calcio, non catenaccio” (Di sabato 24 ottobre 2020) Alla vigilia del derby contro il Napoli, il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi ha presentato la partita in conferenza stampa. “Quelle contro il Napoli sono partite in cui non deve mancare il coraggio. Certe partite sono per noi quasi impossibili, ma noi dobbiamo provare a tenerle aperte come abbiamo fatto a Roma. Certamente siamo stati un po’ ingenui, ma io sono felice di vedere che ho una squadra con coraggio ed entusiasmo. Tutte le partite sono difficili. Affrontiamo squadre forti. Domani sarà una ulteriore prova. Non partiamo battuti. Dovremo fare una grande partita. A Roma abbiamo dimostrato di potercela giocare contro chiunque “. come sta la squadra a livello fisico? “Stiamo bene. Recuperiamo Viola che per noi è un giocatore fondamentale. Non avremo Iago, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 ottobre 2020) Alla vigilia del derby contro il, il tecnico del Benevento, Filippoha presentato la partita in conferenza stampa. “Quelle contro ilsono partite in cui non deve mancare il coraggio. Certe partite sono per noi quasi impossibili, ma noi dobbiamo provare a tenerle aperteabbiamo fatto a Roma. Certamente siamo stati un po’ ingenui, ma io sono felice di vedere che ho una squadra con coraggio ed entusiasmo. Tutte le partite sono difficili. Affrontiamo squadre forti. Domani sarà una ulteriore prova. Non partiamo battuti. Dovremo fare una grande partita. A Roma abbiamo dimostrato di potercela giocare contro chiunque “.sta la squadra a livello fisico? “Stiamo bene. Recuperiamo Viola che per noi è un giocatore fondamentale. Non avremo Iago, ...

