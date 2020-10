Intesa Sanpaolo, al via il Fondo Studio Sì: 50 milioni per il Sud (Di sabato 24 ottobre 2020) Intesa Sanpaolo è partner finanziario della Banca Europea per gli Investimenti (Bei) per il Fondo StudioSì, il finanziamento a tasso zero messo a disposizione dal ministero dell’Università e della Ricerca in occasione dell’avvio dell’anno accademico 20/21. Il prestito – che ha lo scopo di sostenere le spese di iscrizione e le ulteriori spese vive connesse allo Studio (es. trasporto, soggiorno, vitto) – è rivolto ai laureati che risiedono o studiano nel Mezzogiorno, non richiede alcuna garanzia, può arrivare a un massimo di 50.000 euro ed essere restituito in massimo 20 anni. Il Fondo ‘ destinato a studenti che risiedono in otto regioni target del progetto PON, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 ottobre 2020)è partner finanziario della Banca Europea per gli Investimenti (Bei) per ilSì, il finanziamento a tasso zero messo a disposizione dal ministero dell’Università e della Ricerca in occasione dell’avvio dell’anno accademico 20/21. Il prestito – che ha lo scopo di sostenere le spese di iscrizione e le ulteriori spese vive connesse allo(es. trasporto, soggiorno, vitto) – è rivolto ai laureati che risiedono o studiano nel Mezzogiorno, non richiede alcuna garanzia, può arrivare a un massimo di 50.000 euro ed essere restituito in massimo 20 anni. Il‘ destinato a studenti che risiedono in otto regioni target del progetto PON, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, ...

