Intervista esclusiva a Ludovica Nasti: «Resto sempre me stessa» (Di sabato 24 ottobre 2020) Sbircia la Notizia Magazine, da blog a testata giornalistica. Abbiamo iniziato la nostra avventura ad Agosto e dopo circa due mesi, siamo felicissimi di annunciarvi che il nostro sito è ora, ufficialmente, una testata giornalistica iscritta presso il Registro della Stampa. Per festeggiare questo nuovo grande inizio, abbiamo pensato di partire in grande: siamo orgogliosi ed entusiasti di presentarvi la nostra prima Intervista. Abbiamo avuto il piacere e l'onore di incontrare una piccola ma grande artista che, a soli 14 anni, ha già fatto parlare di se in tutto il mondo. Carismatica, umile, sensibile, gentile, talentuosa, intelligente, coraggiosa e dal cuore nobile, dai capelli neri, con un viso pulito e dolce, occhi verde smeraldo come il mare di Pozzuoli che l'ha vista nascere e con una forza interiore con cui sfida il mondo, lei adora ...

