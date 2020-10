Inter infuriata per il caso Hakimi: in caso di negatività, possibile battaglia legale contro la UEFA (Di sabato 24 ottobre 2020) Nel caso di nuova negatività, il club valuterà come tutelare i propri Interessi a ogni livello e nulla è escluso: neanche una causa vera e propria Leggi su 90min (Di sabato 24 ottobre 2020) Neldi nuova negatività, il club valuterà come tutelare i propriessi a ogni livello e nulla è escluso: neanche una causa vera e propria

Gazzetta_it : Giallo #Hakimi: oggi il test della verità ma l’#Inter è infuriata con l’#Uefa #coronavirus - FcInterNewsit : GdS - Covid-19, giallo Hakimi: oggi il test verità, ma Inter infuriata per la beffa UCL. In caso di negatività poss… - troppevoltezero : RT @RisorgINT: #Inter infuriata con la #UEFA. Si aspetta il tampone di ieri, poi si valuterà ogni soluzione per tutelare il club. (@Gazzet… - Sandro19714 : Gomblotto #Hakimi - danisailor7 : RT @FcInterNewsit: GdS - Covid-19, giallo Hakimi: oggi il test verità, ma Inter infuriata per la beffa UCL. In caso di negatività possibile… -