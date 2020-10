Inter, Hakimi negativo anche al secondo tampone (Di sabato 24 ottobre 2020) Achraf Hakimi è risultato negativo anche al secondo tampone. Lo scrive su Twitter il giornalista Nicolò Schira. Il calciatore Interista è già in viaggio verso Genova, dove sarà a disposizione di Antonio Conte per la partita contro il Genoa. L’Inter, intanto, conferma Schira, valuta con i suoi legali di portare avanti possibili azioni contro l’Uefa. Alla fine è stato confermato che Hakimi era un falso positivo, dunque, con un controllo più tempestivo, avrebbe potuto essere disponibile per la partita di Champions. Achraf #Hakimi negativo anche al secondo tampone: l’esterno in viaggio già verso ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 ottobre 2020) Achrafè risultatoal. Lo scrive su Twitter il giornalista Nicolò Schira. Il calciatoreista è già in viaggio verso Genova, dove sarà a disposizione di Antonio Conte per la partita contro il Genoa. L’, intanto, conferma Schira, valuta con i suoi legali di portare avanti possibili azioni contro l’Uefa. Alla fine è stato confermato cheera un falso positivo, dunque, con un controllo più tempestivo, avrebbe potuto essere disponibile per la partita di Champions. Achraf #al: l’esterno in viaggio già verso ...

DiMarzio : #Inter | #Hakimi negativo all'ultimo tampone: la situazione - DiMarzio : #Inter, secondo tampone negativo per #Hakimi - capuanogio : ?? #Inter furiosa per il caso #Hakimi. Era risultato debolmente positivo nel test #Uefa ma in un primo momento era… - InterClubIndia : RT @NicoSchira: Achraf #Hakimi negativo anche al secondo tampone: l’esterno in viaggio già verso Genova per essere a disposizione di #Conte… - Alessan34958222 : RT @NicoSchira: Achraf #Hakimi negativo anche al secondo tampone: l’esterno in viaggio già verso Genova per essere a disposizione di #Conte… -