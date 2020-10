Incontro Stato-Regioni, salta il lockdown in Campania: si va verso zone rosse per provincia (Di sabato 24 ottobre 2020) Per il momento salta l’ipotesi di un nuovo lockdown in Campania. Al termine della riunione tra Stato e Regioni, è emersa l’indicazione del Governo di non assumere drastiche misure restrittive a livello nazionale. salta il lockdown in Campania “In queste condizioni diventa improponibile realizzare misure limitate a una sola regione, al di fuori quindi di … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 24 ottobre 2020) Per il momentol’ipotesi di un nuovoin. Al termine della riunione tra, è emersa l’indicazione del Governo di non assumere drastiche misure restrittive a livello nazionale.ilin“In queste condizioni diventa improponibile realizzare misure limitate a una sola regione, al di fuori quindi di … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Agenzia_Ansa : Incontro Stato-Regioni, @robersperanza annuncia la sperimentazione, i #tamponi rapidi si faranno in #farmacia. Il… - ManlioDS : Ottimo incontro questa mattina con Xiana Méndez Bertolo, Segretaria di Stato per il Commercio Estero della Spagna.… - FlaPanella : RT @AmesPlimpton: Con Jack sono stato chiaro. Voglio combattere. Non accetterò alcun tipo di soluzione alternativa e voglio che la mia ult… - SHIBALOVERR : Non è stato a Milano l’incontro dei negazionisti con la cogliona che urlava che bill gates ci impiantava il mercuri… - musettodavanti : RT @AmesPlimpton: Con Jack sono stato chiaro. Voglio combattere. Non accetterò alcun tipo di soluzione alternativa e voglio che la mia ult… -

Ultime Notizie dalla rete : Incontro Stato Coronavirus, in corso nuovo incontro Stato-Regioni: presente anche la ministra Azzolina Orizzonte Scuola Zaki: attivisti,'ha visto familiari, mostra segni di panico'

Solo pochi giorni fa è stato respinto l'ennesimo ricorso dei suoi avvocati contro il prolungamento della custodia cautelare. Siamo contenti che Patrick abbia potuto vedere un volto familiare, ma non s ...

Cadavere di un uomo in strada a Genova, ha una ferita da taglio alla pancia

Un cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina in via Spataro a Genova Sampierdarena. Si tratta di un 74enne, Franco Giovanni Rapuzzi che sarebbe caduto dalla finestra del secondo piano ma avev ...

Solo pochi giorni fa è stato respinto l'ennesimo ricorso dei suoi avvocati contro il prolungamento della custodia cautelare. Siamo contenti che Patrick abbia potuto vedere un volto familiare, ma non s ...Un cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina in via Spataro a Genova Sampierdarena. Si tratta di un 74enne, Franco Giovanni Rapuzzi che sarebbe caduto dalla finestra del secondo piano ma avev ...