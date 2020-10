In telelavoro si ha diritto ai buoni pasto? (Di sabato 24 ottobre 2020) Lo smart working, conosciuto anche come lavoro agile, è una modalità di lavoro dipendente che non ha vincoli di orario o di luogo. Questo modello di lavoro è stato regolarizzato da alcuni interventi legislativi, come la legge del 22 maggio 2017, numero 81. Nonostante questa legge ci sono ancora dei risvolti non molto chiari, come quello che riguarda lo smart working e i buoni pasto: ecco che cosa bisogna sapere. Lavoro agile e buoni pasto: la normativa Il Decreto che regola le disposizioni in materia di buoni pasto per i lavoratori è il numero 122 del 7 giugno 2017 e specifica che l’attività di emissione dei buoni pasto consiste “nell’attività finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi ... Leggi su quifinanza (Di sabato 24 ottobre 2020) Lo smart working, conosciuto anche come lavoro agile, è una modalità di lavoro dipendente che non ha vincoli di orario o di luogo. Questo modello di lavoro è stato regolarizzato da alcuni interventi legislativi, come la legge del 22 maggio 2017, numero 81. Nonostante questa legge ci sono ancora dei risvolti non molto chiari, come quello che riguarda lo smart working e i: ecco che cosa bisogna sapere. Lavoro agile e: la normativa Il Decreto che regola le disposizioni in materia diper i lavoratori è il numero 122 del 7 giugno 2017 e specifica che l’attività di emissione deiconsiste “nell’attività finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi ...

