In Letter To You di Bruce Springsteen troviamo la nostra zona di comfort recensione

Ancora una volta dobbiamo citare Ghigo Renzulli dei Litfiba quando disse che "anche una melodia dolcissima può essere rock, se c'è tensione": Letter To You di Bruce Springsteen è quella poesia verace che brilla di dolcezza ma crepita di tensione. Lui, la E Street Band e noi, in una ideale threesome accogliente dove i corpi sono le note e gli amplessi le soluzioni melodiche. A gemere siamo noi, nel raccoglimento che solo un'introspezione può scatenare quando si crea il contatto empatico con l'artista.

