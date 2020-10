Immobile sempre più nella storia laziale: è il secondo miglior marcatore all-time (Di domenica 25 ottobre 2020) Con il gol segnato questa sera al Bologna, Ciro Immobile è entrato ancora di più di diritto fra i migliori giocatori biancocelesti di ogni tempo. Il bomber campano ha toccato quota 128 gol con la maglia della Lazio, uno in più di Beppe Signori che aveva eguagliato pochi giorni fa nella gara di Champions contro il Dortmund. Con questa marcatura Immobile è diventato proprio stasera il secondo miglior marcatore di sempre della squadra capitolina. Con questo ritmo, però, non è da escludere neanche che l’attaccante possa raggiungere il record di Silvio Piola, che guida la speciale classifica con 159 sigilli. Un primato che sembrava quasi impossibile da mettere in discussione e che dura da ben 77 anni, ma che ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 ottobre 2020) Con il gol segnato questa sera al Bologna, Ciroè entrato ancora di più di diritto fra ii giocatori biancocelesti di ogni tempo. Il bomber campano ha toccato quota 128 gol con la maglia della Lazio, uno in più di Beppe Signori che aveva eguagliato pochi giorni fagara di Champions contro il Dortmund. Con questa marcaturaè diventato proprio stasera ildidella squadra capitolina. Con questo ritmo, però, non è da escludere neanche che l’attaccante possa raggiungere il record di Silvio Piola, che guida la speciale classifica con 159 sigilli. Un primato che sembrava quasi impossibile da mettere in discussione e che dura da ben 77 anni, ma che ...

Immobile sempre più nella storia laziale: è il secondo miglior marcatore all-time alfredopedulla.com Serie A, Lazio Bologna 2-1. Una magia di Luis Alberto, la "testata" di Immobile, le parate di Reina e i biancocelesti conquistano tre punti...

(Meridiananotizie) Roma, 24 ottobre 2020 – Luis Alberto, detto “il Mago“, accende con una delle sue prestigiose giocate la platea dello stadio olimpico, purtroppo, semideserto per i noti fatti pandemi ...

La Lazio batte 2-1 il Bologna all'Olimpico. La formazione di casa passa in vantaggio con un gol (bellissimo) di Luis Alberto. Lo spagnolo va in pressing e ...

