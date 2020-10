Il virologo Palù: “Basta isteria, no a nuovi lockdown” (Di sabato 24 ottobre 2020) Roma, 24 ott – Professore emerito di microbiologia e virologia all’Università degli studi di Padova, già presidente della Società europea di virologia, Giorgio Palù può essere considerato, insieme all’infettivologo Matteo Bassetti, una delle voci “dissonanti” rispetto alla gestione – politica e mediatica – della pandemia. Dopo aver, pochi giorni fa, umiliato il suo allievo Andrea Crisanti, è tornato sulle dinamiche odierne della pandemia. Palù denuncia: “Troppo allarmismo” Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Palù denuncia il “tanto allarmismo” attorno alla recrudescenza della curva epidemiologica, ma occorre riconoscere che “la circolazione del virus non si è mai arrestata”, se mai aveva rallentato “complice la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 24 ottobre 2020) Roma, 24 ott – Professore emerito di microbiologia e virologia all’Università degli studi di Padova, già presidente della Società europea di virologia, Giorgio Palù può essere considerato, insieme all’infettivologo Matteo Bassetti, una delle voci “dissonanti” rispetto alla gestione – politica e mediatica – della pandemia. Dopo aver, pochi giorni fa, umiliato il suo allievo Andrea Crisanti, è tornato sulle dinamiche odierne della pandemia. Palù denuncia: “Troppo allarmismo” Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Palù denuncia il “tanto allarmismo” attorno alla recrudescenza della curva epidemiologica, ma occorre riconoscere che “la circolazione del virus non si è mai arrestata”, se mai aveva rallentato “complice la ...

