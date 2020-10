Il virologo Palù: 'Basta isteria, il 95% dei contagiati non ha sintomi: non si può definire malato' (Di sabato 24 ottobre 2020) 'Parliamo di ' casi ', intendendo le persone positive al tampone. Fra questi, il 95 per cento non ha sintomi e quindi non si può definire malato, punto primo. Punto secondo: è certo che queste persone ... Leggi su leggo (Di sabato 24 ottobre 2020) 'Parliamo di ' casi ', intendendo le persone positive al tampone. Fra questi, il 95 per cento non hae quindi non si, punto primo. Punto secondo: è certo che queste persone ...

CarmineSaturday : @stanzaselvaggia Dopo le figure di merda di Zangrillo e Bassetti, fanno entrare,dalla panchina,Palù,dimenticando ch… - massimauri : @matteosalvinimi @Corriere Ma il Prof. Palu’ - lo stesso che a fine agosto ha detto che non ci sarebbe stata una se… - Keynesblog : @alexbarbera Finalmente un cialtrone che dice le cose che ti piacciono - CarmineSaturday : @Misurelli77 Oggi sponsorizzano Giorgio Palù, entrato dalla panchina in sostituzioni dei Zangrillo e Bassetti, un p… - CarmineSaturday : @DSantanche Lo stesso Giorgio Palù che ad agosto escludeva una seconda ondata? E lo scrive a 'il Giornale' non un q… -

Ultime Notizie dalla rete : virologo Palù "Covid meno letale di tante malattie infettive". Il virologo Palù: basta panico Quotidiano.net Covid, il virologo Palù: 'Il 95% dei positivi è asintomatico. Basta isteria'

Cronaca - Fotografa così la situazione odierna il professor Giorgio Palù, un'autorità indiscussa nel campo della virologia, professore emerito dell'Università di Padova e past-president della Società ...

'Il 95% dei contagiati è asintomatico, basta con l'isteria' dice il virologo Palù

Sul Coronavirus c'è tanto allarmismo? Sì secondo il virologo Giorgio Palù una personalità importante nel campo della virologia oltre che professore emerito dell'Università di Padova. In una recente ..

Cronaca - Fotografa così la situazione odierna il professor Giorgio Palù, un'autorità indiscussa nel campo della virologia, professore emerito dell'Università di Padova e past-president della Società ...Sul Coronavirus c'è tanto allarmismo? Sì secondo il virologo Giorgio Palù una personalità importante nel campo della virologia oltre che professore emerito dell'Università di Padova. In una recente ..