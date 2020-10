Il viceministro Mauri | A Napoli azioni criminali preordinate I delinquenti pagheranno

(Di sabato 24 ottobre 2020) ″È del tutto chiaro che non si è trattato di una protesta spontanea. Ma di, organizzate nella quasi totalità da frange di tifosi violenti, da ambienti, anche legati a settori dell’estremismo politico”: queste le parole deldell’Interno con delega alla Pubblica Sicurezza, Matteo, sull’aggressione alle Forze dell’ordine compiuta aquesta notte. Secondo, si tratta di un fatto “gravissimo”: “L’aggressione alle forze dell’ordine e la guerriglia urbana scatenata tra le strade della città in prossimità della Regione sono atti. E così verranno trattati”.Nonostante la prospettiva ...

Ultime Notizie dalla rete : viceministro Mauri

Sulla guerriglia scoppiata a Napoli contro le misure anti-Covid, il viceministro dell’Interno con delega alla Pubblica Sicurezza: "Non si è trattato di una protesta spontanea. Sono atti criminali e co ...Matteo Mauri sull'aggressione alle forze dell'ordine: ""Si tratta di delinquenti che risponderanno per quello che hanno fatto" ...