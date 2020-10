Il terribile protocollo svizzero: niente rianimazione per gli anziani se i letti scarseggiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Ha fatto e farà sicuramente discutere l'applicazione del protocollo medico applicato dalla Svizzera, con i contagi in aumento, per affrontare l'eventuale sovraffollamento delle terapie intensive. Le ... Leggi su globalist (Di sabato 24 ottobre 2020) Ha fatto e farà sicuramente discutere l'applicazione delmedico applicato dalla Svizzera, con i contagi in aumento, per affrontare l'eventuale sovraffollamento delle terapie intensive. Le ...

franceschinipao : @cggiorgi @tajaliga Forse mi sono espresso male, non condivido neanche io (il mio babbo ha 80 anni) e credo che dov… - RunPierwork13 : RT @CaressaGiovanni: Il terribile protocollo svizzero: niente rianimazione per gli anziani se i letti scarseggiano - RS091667 : RT @CaressaGiovanni: Il terribile protocollo svizzero: niente rianimazione per gli anziani se i letti scarseggiano - Carmela_oltre : RT @CaressaGiovanni: Il terribile protocollo svizzero: niente rianimazione per gli anziani se i letti scarseggiano - CaressaGiovanni : Il terribile protocollo svizzero: niente rianimazione per gli anziani se i letti scarseggiano -

Ultime Notizie dalla rete : terribile protocollo Il terribile protocollo svizzero: niente rianimazione per gli anziani se i letti scarseggiano Globalist.it I protocolli svizzeri: «Curare in terapia intensiva soltanto chi può salvarsi»

Che cosa fare se i reparti di terapia intensiva sono saturi e bisogna scegliere chi salvare? È la domanda, terribile, che molti medici si sono dovuti porre – loro malgrado – nei giorni più tragici del ...

Il terribile protocollo svizzero: niente rianimazione per gli anziani se i letti scarseggiano

Il medico può decidere di non accogliere persone che hanno un'età superiore agli 85 anni o 75 anni con malattie ...

Che cosa fare se i reparti di terapia intensiva sono saturi e bisogna scegliere chi salvare? È la domanda, terribile, che molti medici si sono dovuti porre – loro malgrado – nei giorni più tragici del ...Il medico può decidere di non accogliere persone che hanno un'età superiore agli 85 anni o 75 anni con malattie ...