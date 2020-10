Il Sassuolo rimonta il Toro Inter | Hakimi negativo

TuttoQuaNews : RT @repubblica: Sassuolo-Torino 3-3, Chiriches e Caputo firmano la rimonta neroverde [di Giacomo Luchini] [aggiornamento delle 23:14] https… - repubblica : Sassuolo-Torino 3-3, Chiriches e Caputo firmano la rimonta neroverde [di Giacomo Luchini] [aggiornamento delle 23:1… - infoitsport : Sassuolo-Torino 3-3, altra rimonta neroverde - infoitsport : Serie A, altra rimonta del Sassuolo: col Torino finisce 3-3 - DALEX911 : Sassuolo-Torino 3-3. Follia granata, rimonta neroverde -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo rimonta

Corriere dello Sport.it

Nella nebbia di Reggio Emilia si riescono comunque a vedere 6 gol nella sfida terminata in parità tra Sassuolo e Torino. Per i granata, oggi in bianco, si tratta del primo punto in classifica, mentre ...Sassuolo-Torino termina 3-3. Sotto una fitta nebbia che ha avvolto per tutto il tempo il Mapei Stadium, i neroverdi costruiscono l’ennesima ...