Il romanista #Mancini è risultato negativo per due giorni di fila ai tamponi: ci sarà a #SanSiro #MilanRoma #SerieA #coronavirus #iltempoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) La Roma potrà contare anche su Gianluca Mancini per il posticipo di lunedì sera contro il Milan, a San Siro. Il difensore giallorosso ha infatti annunciato su Instagram di essere risultato «negativo agli ultimi due tamponi!». «Destinazione San Siro», ha aggiunto. Un'ottima notizia per Fonseca, che non avrà ancora a disposizione Chris Smalling, costretto a lavorare a parte anche oggi. Esultano anche i compagni di squadra, come Dzeko e Pellegrini che commentano felici il post di Mancini su Instagram. "Per fortuna la playstation 24 ore 24 è durata poco sennò da Mancini 23 mi diventavi Velox" ha scherzato invece la fidanzata Elisa. Leggi su iltempo (Di sabato 24 ottobre 2020) La Roma potrà contare anche su Gianluca Mancini per il posticipo di lunedì sera contro il Milan, a San Siro. Il difensore giallorosso ha infatti annunciato su Instagram di essereagli ultimi due!». «Destinazione San Siro», ha aggiunto. Un'ottima notizia per Fonseca, che non avrà ancora a disposizione Chris Smalling, costretto a lavorare a parte anche oggi. Esultano anche i compagni di squadra, come Dzeko e Pellegrini che commentano felici il post di Mancini su Instagram. "Per fortuna la playstation 24 ore 24 è durata poco sennò da Mancini 23 mi diventavi Velox" ha scherzato invece la fidanzata Elisa.

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : romanista #Mancini VIDEO - De Rossi: "Farò l'allenatore. Mancini? Uno scivolone" Il Romanista