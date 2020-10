Il Real Madrid passa al Camp Nou e conquista la vetta | 3-1 al Barcellona

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 24 ottobre 2020) Non era il momento migliore per nessuna delle due, né per ilné per il. I catalani potevano sfruttare gli spunti positivi della larga vittoria in Champions League col Ferencvaros, mentre i Blancos dovevano lasciarsi alle spalle quanto prima il ko interno con lo Shakhtar. Alla fine, ad avere la meglio è stata la squadra di Zinedine Zidane, che ha espugnato ilNou eto i tre punti che valgono ladella classifica. L’inizio della partita è scoppiettante: al 5’ilcon la rete di Valverde, ma tre minuti dopo si torna in parità col gol di Ansu Fati, primo minorenne a segnare nel Clasico. All’ora di gioco, l’arbitro Munuera Martinez va a rivedere al ...