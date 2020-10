Il grido di Napoli: “Non fateci scegliere tra salute e lavoro” (Di sabato 24 ottobre 2020) Napoli scende in piazza dopo l’annuncio di un nuovo lockdown da parte del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. ‘Non fateci scegliere tra lavoro e salute’ grida Napoli all’unisono. Scontri tra polizia e ultras Napoli – L’annuncio di un possibile nuovo lockdown arriva nel pomeriggio. A dichiararlo in diretta televisiva è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Soltanto poche ore dopo, Napoli apre le sue piazze alla protesta: commercianti, piccoli imprenditori e collettivi politici non ci stanno e dicono di no alle ultime restrizioni stabilite dal presidente della Regione Campania. Al centro della protesta proprio lui, Vincenzo De Luca, a cui i manifestanti dedicano i loro cori: ‘De Luca non ti ... Leggi su zon (Di sabato 24 ottobre 2020)scende in piazza dopo l’annuncio di un nuovo lockdown da parte del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. ‘Nontra lavoro e’ gridaall’unisono. Scontri tra polizia e ultras– L’annuncio di un possibile nuovo lockdown arriva nel pomeriggio. A dichiararlo in diretta televisiva è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Soltanto poche ore dopo,apre le sue piazze alla protesta: commercianti, piccoli imprenditori e collettivi politici non ci stanno e dicono di no alle ultime restrizioni stabilite dal presidente della Regione Campania. Al centro della protesta proprio lui, Vincenzo De Luca, a cui i manifestanti dedicano i loro cori: ‘De Luca non ti ...

petergomezblog : Prima notte di coprifuoco, proteste a #Napoli: corteo per le strade, lancio di fumogeni e tensioni con la polizia - Mikepub1 : RT @markorusso69: A Napoli migliaia si sono riversati in piazza , al grido Libera , De Luca vaffanculo. E io sono sereno - artdebart : Interessante la protesta nel capoluogo partenopeo al grido di “NAPOLITANS LIVES MATTER!” #NLM #Napoli - filipporizzo1 : RIVOLTA DI NAPOLI, AL GRIDO DI “LIBERTÀ” - Marko_Morandi : RT @byoblu: #napolinoncista Un fiume umano in piazza a sfidare De Luca -