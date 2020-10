Il governo salvi il Natale dal coronavirus. E in caso di fallimento chieda scusa e faccia un passo indietro (Di sabato 24 ottobre 2020) Emergenza coronavirus in Italia, il governo salvi il Natale dall’epidemia. E in caso di fallimento ne renda conto agli italiani. Il governo salvi il Natale dal coronavirus! Alla fine del mese di ottobre, i dati sulla diffusione del coronavirus agitano il governo, diviso tra Falchi e Colombe. Mentre si parla di dpcm, coprifuoco e lockdown, sullo sfondo prende forma il Natale con tutto quello che comporta a livello economico e sociale. E una chiusura del Paese durante le feste avrebbe conseguenze inimmaginabili. coronavirusIl governo salvi il Natale dalla minaccia del ... Leggi su newsmondo (Di sabato 24 ottobre 2020) Emergenzain Italia, ilildall’epidemia. E indine renda conto agli italiani. Ilildal! Alla fine del mese di ottobre, i dati sulla diffusione delagitano il, diviso tra Falchi e Colombe. Mentre si parla di dpcm, coprifuoco e lockdown, sullo sfondo prende forma ilcon tutto quello che comporta a livello economico e sociale. E una chiusura del Paese durante le feste avrebbe conseguenze inimmaginabili.Ilildalla minaccia del ...

NewsMondo1 : Il governo salvi il Natale dal coronavirus. E in caso di fallimento chieda scusa e faccia un passo indietro… - alexo_si : @MMmarco0 @TarallucciE Invece quelli che facevano bordello in spiaggia e nei locali non ci avevano creduto. Ma tant… - mariilluminati : Questo governo ha fallito su tutte le linee sanitarie, economiche.... siamo al “si salvi chi può”. Facciamo un ulti… - p333dr0 : @Lady_osca Bisogna ridurre i movimenti! Il virus è aereo, ma ci si contagia tramite gli assembramenti. Non c'è una… - cavalierebianc5 : @Zippo88lrr @noitre32 Si ma lo hanno votato...e hanno salvato questo schifo di governo proprio votandolo... sono de… -