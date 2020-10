Il Governo pronto al nuovo DPCM entro domenica: ecco cosa cambierà (Di sabato 24 ottobre 2020) Il nuovo DPCM per accelerare la lotta contro la pandemia di Coronavirus dovrebbe essere firmato entro domani sera, domenica 25 ottobre 2020. Si pensa ad un inasprimento delle misure restrittive: un nuovo coprifuoco, la chiusura di attività “non essenziali”, la stretta sullo sport e la chiusura dei centri commerciali nel week end. La decisione del Governo Conte Quasi sette giorni sono passati dall’ultimo DPCM del 18 ottobre 2020, un decreto che ha lasciato ai cittadini italiani una vaga speranza, nonostante la difficile situazione che sta riaffrontando il Paese. Infatti, gli studiosi hanno predetto che queste settimane saranno le più dure in materia di aumento di contagi – ieri registrati quasi venti mila. Una realtà che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 ottobre 2020) Ilper accelerare la lotta contro la pandemia di Coronavirus dovrebbe essere firmatodomani sera,25 ottobre 2020. Si pensa ad un inasprimento delle misure restrittive: uncoprifuoco, la chiusura di attività “non essenziali”, la stretta sullo sport e la chiusura dei centri commerciali nel week end. La decisione delConte Quasi sette giorni sono passati dall’ultimodel 18 ottobre 2020, un decreto che ha lasciato ai cittadini italiani una vaga speranza, nonostante la difficile situazione che sta riaffrontando il Paese. Infatti, gli studiosi hanno predetto che queste settimane saranno le più dure in materia di aumento di contagi – ieri registrati quasi venti mila. Una realtà che ...

Una realtà che ha fatto correre ai ripari Giuseppe Conte, decidendo di cambiare strategia e scrivere un nuovo DPCM che sarà pronto sul tavolo del Governo già nelle prossime ore. “Siamo ancora dentro ...

Palestre e piscine. Il nuovo Dpcm potrebbe sancire la chiusura delle palestre, delle piscine e dei circoli sportivi: l’attività fisica sarà, comunque, permessa seguendo le stesse regole che gli italia ...

