Il Giro d'Italia è arrivato a Milano! Tra Covid, meteo, scioperi, ritiri: missione compiuta. E domani il botto finale. Uno schiaffo ai detrattori (Di sabato 24 ottobre 2020) Contro tutto e tutti, il Giro d'Italia 2020 è riuscito ad arrivare a Milano. Nel marasma di mille difficoltà, l'obiettivo è stato raggiunto: la Corsa Rosa si concluderà regolamente nel capoluogo lombardo, dopo quasi 3500 km e dopo le 21 tappe previste. Una missione tutt'altro che scontata e che in alcuni frangenti sembrava di difficile realizzazione. La carovana arriverà all'ombra del Duomo domani pomeriggio, superando ogni ostacolo con grandissima disinvoltura e avendola vinta contro tantissimi avversori. In un Paese che sta facendo i conti con una curva epidemica sempre più in crescita, in un'Italia ormai prossima a un lockdown (o simil tale), in una Nazione ormai privata della sua normalità a causa dell'emergenza sanitaria, il Giro

