Il fisico Giorgio Parisi | il Coronavirus “è come un tir che ci viene addosso | a metà novembre ci ritroveremo con 500 morti al giorno”

(Di sabato 24 ottobre 2020) “A marzo stavamo per essere investiti da un Tir che viaggiava a 130 chilometri orari. Oggi ci sta arrivandoa 60 chilometri orari: abbiamo il tempo per scansarci, ma se non lo faremo ci ammazzerà lo stesso, anche se va più piano“: lo ha affermato, in un’intervista a Repubblica, il, presidente dell’Accademia dei Lincei. “La situazione è questa: a partire dal 5 ottobre i nuovi casi raddoppiano ogni settimana. Ed è ormai consolidato il rapporto tra nuovi casi e numero di: i decessi sono proporzionali ai contagi con una settimana di ritardo. In particolare, c’è un rapporto di uno a ottanta, un decesso ogni 80 contagi. Ragionevolmente, i quasi 20mila nuovi casi di oggi corrisponderanno a circa 250 ...

Agenzia_Ansa : #Covid-19 L'allarme del fisico Giorgio Parisi : 'misure forti o in 15 giorni oltre 400 morti' #ANSA - StartMagNews : “Prendere misure efficaci adesso serve proprio per salvare l’economia e i posti di lavoro”. Il testo dell’appello d… - Matti8Mattina : Le stime di Giorgio Parisi, fisico, presidente dell'accademia dei Lincei. #facciamorete #COVID__19 - LucaStanisci : RT @EmilioCarelli: Il Rettore della Normale di Pisa Luigi Ambrosio, il fisico Giorgio Parisi ma anche matematici, geologi e astronomi, sono… - 007Vincentxxx : RT @EmilioCarelli: Il Rettore della Normale di Pisa Luigi Ambrosio, il fisico Giorgio Parisi ma anche matematici, geologi e astronomi, sono… -

Ultime Notizie dalla rete : fisico Giorgio

Misure drastiche nei prossimi 2 o 3 giorni per evitare in Italia centinaia di decessi al giorno per Covid-19: è l'appello lanciato da oltre cento scienziati al presidente della Repubblica, Sergio Matt ...Coprifuoco da lunedì anche in Piemonte e in Calabria. E pure la Sardegna del presidente Christian Solinas prepara la nuova stretta con una riduzione (non ancora un blocco) delle tratte aeree e maritti ...