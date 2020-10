Il dramma di Iva Zanicchi: "Mio marito ha combattuto il cancro durante il lockdown" - (Di sabato 24 ottobre 2020) Carlo Lanna Momenti difficili per Iva Zanicchi e il suo storico compagno. La cantante rivela che Fausto Pinna durante il lockdown ha combattuto contro una grave forma di tumore Cantante, attrice e opinionista tv. Da diversi anni Iva Zanicchi è una presenza più o meno fissa delle trasmissioni delle reti Mediaset. Lei è una donna camaleontica e dalla battuta sempre pronta, ma negli ultimi mesi ha dovuto affrontare un momento difficile che ha colpito la sua sfera privata. E la Zanicchi lo rivela a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, nella puntata in onda nella giornata di sabato 24 ottobre. Da anni è legata sentimentalmente al suo Fausto Pinna, ma la felicità di una relazione stabile e piena di amore è stata spezzata dallo spettro ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 24 ottobre 2020) Carlo Lanna Momenti difficili per Ivae il suo storico compagno. La cantante rivela che Fausto Pinnailhacontro una grave forma di tumore Cantante, attrice e opinionista tv. Da diversi anni Ivaè una presenza più o meno fissa delle trasmissioni delle reti Mediaset. Lei è una donna camaleontica e dalla battuta sempre pronta, ma negli ultimi mesi ha dovuto affrontare un momento difficile che ha colpito la sua sfera privata. E lalo rivela a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, nella puntata in onda nella giornata di sabato 24 ottobre. Da anni è legata sentimentalmente al suo Fausto Pinna, ma la felicità di una relazione stabile e piena di amore è stata spezzata dallo spettro ...

