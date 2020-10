Il carro 'celeste" di Populonia esposto al Museo delle Navi Antiche di Pisa (Di sabato 24 ottobre 2020) Prima di tornare nella 'sua' Populonia, il carro 'celeste' scoperto nel 1955 nell'area archeologica di San Cerbone a Populonia, Livorno,, potrà essere visibile fino all'1 novembre presso il Museo ... Leggi su globalist (Di sabato 24 ottobre 2020) Prima di tornare nella 'sua', il' scoperto nel 1955 nell'area archeologica di San Cerbone a, Livorno,, potrà essere visibile fino all'1 novembre presso il...

Prima di andare nel Museo Archeologico del Territorio di Populonia a Piombino è esposto nella città della Torre fino all’1 novembre.

23 ottobre 2020 Sarà esposto fino all'1 novembre nel Museo delle navi antiche di Pisa il carro 'Celeste' di Populonia (Livorno): si tratta del carro cerimoniale etrusco rinvenuto nel 1955 nell'area ...

