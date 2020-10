"Il 95% dei contagiati è asintomatico, basta con l'isteria" dice il virologo Palù (Di sabato 24 ottobre 2020) AGI. - "C'è tanto allarmismo. E' indubbio che siamo di fronte a una seconda ondata della pandemia". Fotografa così la situazione odierna il professor Giorgio Palu', un'autorità indiscussa nel campo della virologia, professore emerito dell'Università di Padova e past-president della Società italiana ed europea di Virologia, che in un'intervista al Corriere della Sera annota che "la circolazione del virus non si è mai arrestata, anche se, a luglio, i casi sembravano azzerati, complice la bella stagione, l'aria aperta, i raggi ultravioletti che uccidono il virus". Secondo il sanitario, i casi di aumento del contagio vanno trattati, appunto, come casi di "persone positive al tampone", cio' che significa che fra questi "il 95 per cento non ha sintomi e quindi non si ... Leggi su agi (Di sabato 24 ottobre 2020) AGI. - "C'; tanto allarmismo. E' indubbio che siamo di fronte a una seconda ondata della pandemia". Fotografa così la situazione odierna il professor Giorgio Palu', un'autorità indiscussa nel campo della virologia, professore emerito dell'Università di Padova e past-president della Società italiana ed europea di Virologia, che in un'intervista al Corriere della Sera annota che "la circolazione del virus non si; mai arrestata, anche se, a luglio, i casi sembravano azzerati, complice la bella stagione, l'aria aperta, i raggi ultravioletti che uccidono il virus". Secondo il sanitario, i casi di aumento del contagio vanno trattati, appunto, come casi di "persone positive al tampone", cio' che significa che fra questi "il 95 per cento non ha sintomi e quindi non si ...

