Iga Swiatek in quarantena, ha incontrato il premier polacco Duda positivo al coronavirus (Di sabato 24 ottobre 2020) La fresca vincitrice del Roland Garros Iga Swiatek si trova in quarantena in seguito a un incontro con il presidente della Polonia Andrzej Duda, risultato positivo al coronavirus. Isolamento obbligatorio, dunque, per la tennista polacca, che non ha alcun sitomo e verrà sottoposta al test: “Né io né i membri del mio team abbiamo sintomi. Ci sottoponiamo a test regolarmente. Saremo in autoisolamento in accordo ai protocolli”, ha scritto su Twitter. Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) La fresca vincitrice del Roland Garros Igasi trova inin seguito a un incontro con il presidente della Polonia Andrzej, risultatoal. Isolamento obbligatorio, dunque, per la tennista polacca, che non ha alcun sitomo e verrà sottoposta al test: “Né io né i membri del mio team abbiamo sintomi. Ci sottoponiamo a test regolarmente. Saremo in autoisolamento in accordo ai protocolli”, ha scritto su Twitter.

Il presidente polacco Andrzej Duda, noto per le sue posizioni conservatrici e di stampo omofobo, è risultato positivo al Covid-19.

SWIATEK: “SE NON VINCERÒ ALTRI SLAM, MI ISCRIVERÒ AL COLLEGE”

Tennis. Iga Swiatek è stata l’autentica dominatrice del Roland Garros, che le ha permesso di diventare la prima giocatrice polacca a vincere un titolo dello Slam. La 19enne di Varsavia non ha mai cedu ...

