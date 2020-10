I nuovi casi positivi in Italia (Di sabato 24 ottobre 2020) Le autorità competenti hanno diramato il bilancio dei nuovi casi positivi di coronavirus registratisi sabato 24 ottobre 2020. Coronavirus, bilancio del 24 ottobre: 19.644 casi e 151 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 24 ottobre 2020) Le autorità competenti hanno diramato il bilancio deidi coronavirus registratisi sabato 24 ottobre 2020. Coronavirus, bilancio del 24 ottobre: 19.644e 151 morti in più su Notizie.it.

lorepregliasco : De Luca ha annunciato 2.280 nuovi casi oggi in Campania. Ieri erano stati 1.541, l'aumento sarebbe quindi del 48%.… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, quasi 5.000 nuovi casi in Lombardia; più di 2.000 a Milano - petergomezblog : #Coronavirus, in Francia 41mila nuovi casi: il doppio di ieri. Coprifuoco per 2/3 della popolazione. Germania oltre… - MassimilianRic : Dei 20.000 nuovi casi di Covid, quanti sono gli asintomatici? Dei sintomatici si conoscono le fasce d'età? Senza p… - Emergenza24 : BREAKING [24.10-17:10] #Italia ULTIME 24 ORE NUOVI CASI: 19.644 DECESSI: 151 (dato peggiore dal 21.05.2020)… -