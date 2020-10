I gay | Ratzinger e i conservatori che vanno all’attacco | “Papa Francesco è l’Anticristo” Ma cosa ha detto davvero il Pontefice?

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 24 ottobre 2020) E’ scoppiato il caos, come previsto. Sebbene le parole di Papafossero di assoluto sentimento cristiano e prima ancora umano, nel corso degli ultimi due giorni le accuse nei confronti delsi sono sprecate. Ovvio che, c’era solo chi aspettava al varco per poterlo additare come l’Anticristo, nuovamente e per l’ennesima volta, e scegliendo – per necessità visti i tempi – di parlare delle coppie gay,ha prestato il fianco a questi anacronistici Inquisitori dell’ultima ora. Ma per capiresia accaduto, e soprattutto perché, conviene fare un passo indietro di qualche anno, precisamente fino alla decisione di BeneXVI di abbandonare il Soglio Ponitificio. Per Papail “matrimonio ...