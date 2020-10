Hockey ghiaccio, Alps League 2020-2021: esordio vittorioso per Asiago. Sorride il Ritten, Gherdeina ko (Di sabato 24 ottobre 2020) Nella giornata odierna è iniziata la stagione regolare dell’Alps Hockey League 2020-2021, che prevede un girone di andata e ritorno tra tutte e sedici le partecipanti. esordio vittorioso per Asiago contro Val Pusteria, mentre Ritten ha sconfitto Fassa e Gherdeina è caduta sul campo dell’HK Olimpija. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. HK OLIMPIJA – Gherdeina 6-3L’HK Olimpija si conferma una corazzata e batte a domicilio il Gherdeina con il punteggio di 6-3. Gli sloveni partono meglio e sbloccano il risultato all’8′ con la rete di Cimzar. Nel secondo periodo, al 24′, arriva il raddoppio firmato Simsic, ma il ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) Nella giornata odierna è iniziata la stagione regolare dell’, che prevede un girone di andata e ritorno tra tutte e sedici le partecipanti.percontro Val Pusteria, mentreha sconfitto Fassa eè caduta sul campo dell’HK Olimpija. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. HK OLIMPIJA –6-3L’HK Olimpija si conferma una corazzata e batte a domicilio ilcon il punteggio di 6-3. Gli sloveni partono meglio e sbloccano il risultato all’8′ con la rete di Cimzar. Nel secondo periodo, al 24′, arriva il raddoppio firmato Simsic, ma il ...

AlatiGiulio : @cavendish945 @petunianelsole Prova dpi per stasera stadio del ghiaccio prima partita campionato di hockey solo 200… - sonosimpatica__ : @FelipeKarmelo a queste pratiche? ahahaha. non si sta parlando di imparare a giocare a hockey su ghiaccio ma di ded… - fisg_it : Sospesi i Campionati Giovanili di hockey ghiaccio fino al 15 novembre. Vista la situazione epidemiologica legata al… - SportingTargetG : Risultati della 3° giornata del Campionato di Hockey Man Italian League: [Fonte Federazione Italiana Sport Ghiacci… - dinogiacomelli : @BeppeMarottaMa1 Vabbè ma ci sta pure l'Hockey su ghiaccio, la pallamano, il Volley... mica per forza devi capire il calcio. -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio Campionati Giovanili Nazionali di hockey su ghiaccio sospesi con effetto immediato fino al prossimo 15 novembre Sportvicentino.it NHL 21 – Lista trofei

Vediamo la lista trofei di NHL 21, il nuovo titolo di Hockey su ghiaccio sviluppato da EA Canada e rilasciato il 16 ottobre.

Hockey Como sospesi fino al 15 novembre tutti i campionati giovanili

Hockey Como comunicazione ufficiale della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. La decisione è stata presa dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio che ha comunicato che la sospensione durerà ...

Vediamo la lista trofei di NHL 21, il nuovo titolo di Hockey su ghiaccio sviluppato da EA Canada e rilasciato il 16 ottobre.Hockey Como comunicazione ufficiale della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. La decisione è stata presa dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio che ha comunicato che la sospensione durerà ...