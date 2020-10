"Ho fatto delle cure, non ci siamo riusciti". Maria Teresa Ruta piange al GF Vip: dramma privato in diretta, crollano tutti (Di sabato 24 ottobre 2020) Scoppia a piangere in diretta, Maria Teresa Ruta, e con lei la figlia Guenda Goria. Al Grande Fratello Vip va in scena il dramma privato e intimo della conduttrice Rai e del suo compagno Roberto Zappulla: "Io e Roberto volevamo un figlio - spiega in lacrime la Ruta -. Ci abbiamo provato tanto ma non ci siamo riusciti. Mi sono anche dovuta allontanare dalla famiglia per fare delle cure e poter sottopormi a un'inseminazione artificiale: all'ultimo momento mi sono tirata indietro". Guenda ascolta commossa, poi commenta: "Mi sono sentita improvvisamente sola, come se mi fosse mancato un abbraccio che sto provando a chiederle". Quindi il momento ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Scoppia are in, e con lei la figlia Guenda Goria. Al Grande Fratello Vip va in scena ile intimo della conduttrice Rai e del suo compagno Roberto Zappulla: "Io e Roberto volevamo un figlio - spiega in lacrime la-. Ci abbiamo provato tanto ma non ci. Mi sono anche dovuta allontanare dalla famiglia per faree poter sottopormi a un'inseminazione artificiale: all'ultimo momento mi sono tirata indietro". Guenda ascolta commossa, poi commenta: "Mi sono sentita improvvisamente sola, come se mi fosse mancato un abbraccio che sto provando a chiederle". Quindi il momento ...

LauraGaravini : In #Polonia grave deriva che va contro i diritti delle donne. Vietando di fatto l'#Aborto si ostacola l'autodetermi… - mante : Credo che una delle ragioni per cui il governo italiano stia facendo così poco, scaricando molto sulle Regioni, è c… - Mov5Stelle : Antonio Tajani, pagato con soldi pubblici dal '94, fa finta di non sapere che il reddito di cittadinanza ha salvato… - mynameis_martu : RT @KTOVNA: Avvocathy che fa il post in difesa dei carabinieri il giorno dell'anniversario della morte di Stefano Cucchi, ucciso dagli abus… - marrone_tommaso : RT @MariaRo51490621: Parole sagge. Il tempo delle sceneggiate è finito. La situazione è seria, tanti non hanno più di che vivere e negli ul… -

Ultime Notizie dalla rete : fatto delle Barça, Piquè sulla società: "Hanno fatto delle barbarie, speso soldi sui social per screditarci" IamNaples.it Pranzo fra amici si trasforma in un super focolaio: 15 infettati dal Coronavirus

TREVISO Si sono ritrovati per un pranzo in compagnia a casa di un amico. Tutto sembrava essere andato per il meglio. Invece nel giro di pochi giorni gli invitati sono stati catapultati al centro ...

Via del Campo, i residenti esasperati alle forze dell'ordine: 'Fate rispettare i divieti'

Fatto sta che via del Campo è una delle vie con il divieto assoluto non solo di assembramento ma anche di stazionamento. E se i negozi chiudono alle 21, come si vede dalla foto questo non serve a svuo ...

TREVISO Si sono ritrovati per un pranzo in compagnia a casa di un amico. Tutto sembrava essere andato per il meglio. Invece nel giro di pochi giorni gli invitati sono stati catapultati al centro ...Fatto sta che via del Campo è una delle vie con il divieto assoluto non solo di assembramento ma anche di stazionamento. E se i negozi chiudono alle 21, come si vede dalla foto questo non serve a svuo ...