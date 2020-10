Hideo Kojima annuncia un NUOVO PROGETTO | ecco i suoi 3 migliori lavori

Leggi su hynerd

(Di sabato 24 ottobre 2020) by Hynerd.itsta ufficialmente lavorando ad unvideogioco. È ufficiale. Uno dei video game designer più celebrati della nostra epoca sta lavorando ad unvideogioco. Adrlo èstesso sul profilo Twitter della sua casa di produzione, laProduction, dovel’ufficiale apertura a nuove assunzioni. Come ormai ben sappiamo,è solito far trapelare indiscrezioni e far crescere l’hype attraverso itweet, ma in questo caso si tratta di una vera e propria … su: