Guerriglia a Napoli, reporter di Sky aggredito in diretta (VIDEO) (Di sabato 24 ottobre 2020) Manifestazioni a Napoli nella prima serata all'insegna del coprifuoco: reporter di Sky aggredito dai manifestanti. Napoli, reporter di Sky aggredito dai manifestanti. Hanno fatto il giro della rete le immagini della violenta manifestazione che ha avuto luogo a Napoli nella prima serata di coprifuoco. Centinaia di persone sono scese in strada, hanno contestato il Presidente della Regione Vincenzo De Luca e hanno lanciato fumogeni e petardi. Stretta anti-Coronavirus in Campania, reporter di Sky aggredito a Napoli In un clima decisamente teso, a farne le spese è stato un reporter di Sky, aggredito in diretta mentre si trovava proprio nel cuore della ...

