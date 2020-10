Guerriglia a Napoli, Paglia: De Magistris in tv? Schiaffo ai napoletani che combattono (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Mi addolora vedere la mia città invasa e distrutta da bande criminali che aggredendo le Forze dell’Ordine, si sentivano i padroni di una città che non si riconosce in loro. E vedere un sindaco in televisione a commentare ciò che stava accadendo è uno Schiaffo alla città“. Lo afferma il Tenente Colonnello Gianfranco Paglia, medaglia d’oro al valore militare, che commenta quanto accaduto ieri sera per le strade del centro di Napoli, con una vera e propria Guerriglia urbana scatenata contro le forze dell’ordine da facinorosi che si sarebbero mischiati tra i commercianti e studenti che manifestavano. “Napoli non è l’immagine che abbiamo visto ieri! La vera Napoli ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Mi addolora vedere la mia città invasa e distrutta da bande criminali che aggredendo le Forze dell’Ordine, si sentivano i padroni di una città che non si riconosce in loro. E vedere un sindaco in televisione a commentare ciò che stava accadendo è unoalla città“. Lo afferma il Tenente Colonnello Gianfranco, medaglia d’oro al valore militare, che commenta quanto accaduto ieri sera per le strade del centro di, con una vera e propriaurbana scatenata contro le forze dell’ordine da facinorosi che si sarebbero mischiati tra i commercianti e studenti che manifestavano. “non è l’immagine che abbiamo visto ieri! La vera...

