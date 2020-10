Gravidanza per Adua Del Vesco o stress? (Di sabato 24 ottobre 2020) In questi giorni il pubblico del Gf Vip 5 si è interrogato su una possibile Gravidanza per Adua Del Vesco. Quello che il pubblico si chiede è se la ragazza sia incinta davvero. Gravidanza o stress? Il gossip è esploso seguendo la diretta, quando Adua si è lamentata di un ritardo, ma ha dato la colpa allo stress. Come era logico immaginare sul è scattato il totoAdua: Gravidanza o stress? Forse nemmeno lei se lo aspettava. Durante la puntata di ieri sera, 23 ottobre 2020, però Signorini ha voluto provare a dare una risposta al pubblico a casa. E anche se non era un argomento messo in scaletta, ha voluto chiedere alla diretta interessata del ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 24 ottobre 2020) In questi giorni il pubblico del Gf Vip 5 si è interrogato su una possibileperDel. Quello che il pubblico si chiede è se la ragazza sia incinta davvero.? Il gossip è esploso seguendo la diretta, quandosi è lamentata di un ritardo, ma ha dato la colpa allo. Come era logico immaginare sul è scattato il toto? Forse nemmeno lei se lo aspettava. Durante la puntata di ieri sera, 23 ottobre 2020, però Signorini ha voluto provare a dare una risposta al pubblico a casa. E anche se non era un argomento messo in scaletta, ha voluto chiedere alla diretta interessata del ...

Mov5Stelle : Nella Manovra di bilancio 2021, abbiamo stanziato 3 miliardi di euro per dare il via all'assegno unico mensile per… - lucianonobili : L'assegno unico e universale, la prima misura del #Familyact proposto da @elenabonetti sarà in Legge di bilancio.… - elenabonetti : Da 1 luglio 2021 arriva l'assegno unico e universale per ogni figlio dal settimo mese di gravidanza ai 21 anni di e… - AdelaideRimoli : Ma ne parleranno mai del test di gravidanza per Adua? #GFVIP - raffagaglionee_ : Io sto guardando la puntata del #GFVIP solo per il test di gravidanza di Adua: ??

Adua Del Vesco incinta? Risposta in diretta a Signorini, poi ci ripensa

Domani faccio il test”. A quanto pare l’attrice non è così certa quindi di non essere in attesa, visto che chiederà davvero al Grande Fratello Vip un test di gravidanza per togliersi ogni dubbio.

