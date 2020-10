Grande Fratello Vip, Codacons chiede chiusura del programma: tutta colpa di Mario Balotelli (Di sabato 24 ottobre 2020) Grandi polemiche intorno al Grande Fratello Vip, dal momento che il Codacons ha chiesto la chiusura del programma condotto da Alfonso Signorini. Il motivo è rappresentato dalla battuta sessista e volgare che Mario Balotelli (ospite nella casa nell’ultima puntata) ha rivolto all’ex fidanzata Dayane Mello. Un’espressione davvero infelice e insultante quella del calciatore, che ha suscitato la reazione prima dei social e ora anche dell’associazione che tutela i consumatori. “Stavolta abbiamo superato ogni limite – conferma Carlo Rienzi, presidente Codacons – Le scuse di Balotelli non bastano, una trasmissione come il Gf Vip che lancia messaggi del genere è estremamente diseducativa ... Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) Grandi polemiche intorno alVip, dal momento che ilha chiesto ladelcondotto da Alfonso Signorini. Il motivo è rappresentato dalla battuta sessista e volgare che(ospite nella casa nell’ultima puntata) ha rivolto all’ex fidanzata Dayane Mello. Un’espressione davvero infelice e insultante quella del calciatore, che ha suscitato la reazione prima dei social e ora anche dell’associazione che tutela i consumatori. “Stavolta abbiamo superato ogni limite – conferma Carlo Rienzi, presidente– Le scuse dinon bastano, una trasmissione come il Gf Vip che lancia messaggi del genere è estremamente diseducativa ...

